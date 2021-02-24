黎巴嫩议员先于民众打疫苗 世行威胁切断资助

（早报讯）在2020年因官员失职引起贝鲁特港口大爆炸后，黎巴嫩政府再曝“丑闻”。2月23日，因国会议员未经注册率先接种疫苗，世界银行认为黎巴嫩违反协议的公平接种条款，威胁切断对其资助。

2月13日，黎巴嫩在世界银行的资助下获得了第一批2.8万剂辉瑞-BioNTech疫苗。世界银行表示其将对黎巴嫩的疫苗接种工作进行监控，确保最需要的人得到接种。据半岛电视台报道，世界银行为黎巴嫩首次采购冠病疫苗重新分配了3400万美元（约4496万新元），预计此举将帮助黎巴嫩超过200万人接种疫苗。

据半岛电视台报道，16名议员和四名国会工作人员近日已在黎巴嫩议会大楼内接种了第一剂冠病疫苗。此事一经传出引发黎巴嫩舆论关注。

2月23日，黎巴嫩冠病疫苗接种委员会负责人比兹里威胁自己将辞职，原因正是有国会议员未经该委员会批准，已经接种新冠疫苗。虽然比兹里随后应同事要求推迟了辞职决定，但他宣布委员会24日将举行会议跟踪此事进展。

黎巴嫩国会秘书长达赫尔对此回应称，已接种疫苗的议员与工作人员人年龄均在75岁以上，且都在卫生部注册了接种程序，没有违反任何规定。

然而，世界银行表示，黎巴嫩部分公民的行为违反了双方达成的协议条款。根据世界银行与国际红十字与红新月运动达成的协议，黎巴嫩居民必须前往指定中心接种疫苗，接种者的资格会受到审查。

数据显示，黎巴嫩累计冠病确诊病例超过35.9万起，死亡病例超过4440起。