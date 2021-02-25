鲍威尔：美国或需三年时间来实现2%通胀目标

（早报讯）美联储主席鲍威尔表示，他相信美国最终会实现通胀目标，但预计“可能要花三年多的时间才能实现这一目标”。

鲍威尔星期三（24日）在出席众议院金融服务委员会听证时，重申了数日以来向美国参议委员会作证时所表述的立场。他说，美联储将“继续按当前速度购买资产，并维持基准利率在近零水平”。

据报道，鲍威尔称，美联储希望通胀预期被锚定在2%，而不是低于2%。尽管他仍然相信美国最终会实现通胀目标，但预计“可能要花三年多的时间才能实现这一目标”。

他表示，美联储将每个季度更新对该问题的评估，致力于使用所有工具实现通胀目标，“我们生活的时代在全球范围内面临巨大通缩压力，基本上所有发达经济体都无法实现2%的通胀目标。”

鲍威尔在最近一次政策会议中宣布，美联储将维持基准利率在0%至0.25%区间不变，继续每月净购买800亿美元的美国国债和400亿美元的房屋抵押贷款支持证券。

他预计，通胀将会走高，但升幅不会太大、也不会持续上升，如果通胀升幅不受人欢迎，美联储有工具来应对。他在被问及通胀风险时称，由于新冠疫情的缘故，美国经济仍存在大量闲置产能。

鲍威尔说，在满足以下三个条件之前，美联储都不会加息，即通胀率已达到2%；预测者认为通胀将保持在该水平或更高；一系列统计数据表明劳动力市场处于最大强度。