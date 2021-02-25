马国宪报颁布 违反行管令提高罚款至1万令吉

（早报讯）马来西亚政府周四（2月25日）在联邦宪报颁布《2021年紧急状态（传染病预防和控制）（修正）法令》，从3月11日起，任何违反行动管制令（MCO）条例者的最高罚款额，将从1000令吉（约327新元）提高至1万令吉，而违例的公司则将面临最高5万令吉的罚款。

修正法令增加多项条文和加强对违例者的刑罚，包括犯罪者可被当局逮捕。

根据新增的第21B条文，可在此法令下被控的每一条罪行，都是可被捕的罪行。

这份由国家元首苏丹阿都拉签署，志期为2月25日的宪报说，此条例将于2021年3月11日生效。

此外，新条例也对传染病预防和控制法令第24条文的处罚作出修正；根据该修正条例，任何人抵触“没有明确规定罚款”的条例，一经定罪，最高可被罚款10万令吉或监禁7年。

新条例也对传染病预防和控制法令第31条文进行了修正，并新增第3条例，即违反此新条例的行为，可被罚款不超过5万令吉或监禁不超过6个月或两者兼施。

该条例还规定，被授权的人员可以命令“任何被感染的人，或有理由相信可能被感染的人，或与被感染人有任何接触的人”佩戴追踪设备。“追踪设备应包括腕带或授权人员提供的任何设备；任何破坏，损坏，丢失或篡改追踪设备的人都属于犯罪。”

紧急法令也增设新的21A条文，阐明总监可以发出任何指示根据任何方式、无论是针对任何人士或特定群体，以采取防范和监管传染病。