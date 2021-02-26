欧盟指应对冠病变种病毒是持久战

（早报讯）德国总理默克尔和法国总统马克龙警告，对抗冠病变种病毒将是一场持久战，欧盟必须为未来几年都得接种冠病疫苗做好准备。

路透社报道，欧盟27个成员国周四（25日）举行视讯峰会，就应对变异冠病毒株和拯救旅游业等方面商讨对策。

虽然欧盟急欲重启经济活动，但考虑到新冠病变种病毒的威胁，各国同意在公众生活和自由流动方面继续实施“严格限制”。

默克尔提醒说：“由于冠病病毒不断变异，我们必须为未来一段时间仍得接种疫苗做好准备，这可能会长达数年，就像禽流感的情况一样。”

马克龙也表示，欧盟“必须与这个病毒共处很长一段时间”。

峰会主席米歇尔强调，必须要求制药公司提高其疫苗供应的“可预测性和透明度”，指制药公司未能供应合约规定的疫苗数量，欧盟恐难以实现在夏末前为70％成年人口接种疫苗的目标。

但欧盟委员会主席冯德莱恩对达成这个目标表示有信心。她说，至今在欧盟范围内已分发5150万剂疫苗，其中2917万剂量已经使用，约5％的欧盟公民接种了第一剂疫苗。

冠病至今在欧盟国家夺走超过90万人生命，导致欧洲陷入历来最严重的衰退。为提振经济，欧盟领导人周四同意创建统一的冠病疫苗接种证书，以期在来临夏季重新启动旅游业。