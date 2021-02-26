美军空袭叙境内伊朗支持武装已致17人死亡

（早报讯）美国当地时间25日对叙利亚东部发动空袭，袭击对象为“伊朗支持的民兵组织使用的设施”。据法新社最新消息称，空袭已致17名支持伊朗的武装人员死亡。

据美国有线电视新闻网报道，美国国防部发言人柯比表示，这次打击“根据拜登总统的指示”进行，是为回应最近在伊拉克发生的袭击，以及美国和联军人员不断受到的威胁。

《华盛顿邮报》26日消息，一名美国官员在匿名情况下表示，此次袭击的目标是叙利亚东部边境的建筑群。美国防长奥斯汀表示，美军依据的是伊拉克方面提供的侦察情报，相信空袭的精确性。

2月15日，至少三枚火箭弹击中美军驻伊拉克北部一处基地的附近区域，造成1名承包商死亡，多名美国承包商和一名美国军人受伤。按照美国官员的说法，伊朗支持的什叶派民兵组织要对这次火箭弹袭击负责。

据报道，拜登在叙发动袭击的决定似乎并不表明美国有意扩大对该地区的军事介入，更多的是表明保卫驻伊拉克美军的意愿。另有官员透露称，美国防部提供了几个更大的目标群体，但拜登批准的是规模最小的选择。

《华盛顿邮报》认为，美国希望通过本次空袭向伊朗表示，伊朗无法通过损害美国的利益来加强谈判中的筹码。与此同时，拜登使用武力的决定可能阻碍其将美国国家安全重点从中东转移的计划。