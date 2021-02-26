日本政府宣布解除大阪府等六地紧急状态

（早报讯）日本首相菅义伟26日晚在冠病疫情对策总部会议上宣布，大阪府等六地从28日起解除紧急状态，东京都等四地仍然维持紧急状态。

日本政府根据各地新增感染人数和病床使用率等数据判断，大阪府、京都府、兵库县、爱知县、岐阜县、福冈县六地可以解除紧急状态，而东京都及其周边的埼玉县、千叶县、神奈川县四地暂不提前解除紧急状态。从28日起，日本只剩下东京都及其周边三个县仍处于紧急状态。

早前由于出现新增感染人数快速增加、病床使用率升高、大量需要住院患者无法及时入院等情况，东京都及周边的神奈川县、埼玉县和千叶县从1月8日起开始实行紧急状态，大阪府、京都府、兵库县、栃木县等7地从1月14日起也进入紧急状态。菅义伟2月初宣布，上述11个原定实施紧急状态到2月7日的都府县中，除了栃木县按期解除外，东京都、大阪府等10地紧急状态将延长到3月7日。

日本政府这一轮紧急状态采取的措施包括要求民众每天晚上8点以后尽量避免外出，餐厅到20时结束营业，企业将居家办公员工数量提高到70%，大型活动入场人数设定5000人上限等，但没有“封城”，也没有要求学校停课。

据日本广播协会电视台统计，截至26日，日本当日新增1056起确诊病例，累计确诊病例达43万零509起；新增死亡病例79起，累计死亡病例为7825起。