美报告指沙特王储批准俘虏或杀害卡舒吉

（早报讯）美国情报部门周五（26日）公布了沙特阿拉伯籍记者卡舒吉遇害案的调查报告，报告指沙特王储穆罕默德批准“俘获或杀害”卡舒吉的行动。美国政府随即宣布数项针对沙特的制裁。沙特外交部发表声明说，沙特完全拒绝接受这一调查报告。

新华社报道，根据美国国家情报总监办公室公布的解密版卡舒吉案调查报告，美方评估认为，沙特王储穆罕默德批准了在土耳其伊斯坦布尔“俘获或杀害”卡舒吉的行动。穆罕默德从2017年起对沙特安全和情报部门具有“绝对控制”，沙特官员“极不可能”在没有获得穆罕默德授权的情况下实施该行动。

随后，美国政府宣布多项针对沙特的制裁。国务卿布林肯宣布对76名沙特人实施签证限制。美国财政部宣布对沙特前情报总局副局长艾哈迈德·阿西里以及沙特快速干预部队实施制裁。

沙特外交部周五晚发表声明说，沙特完全拒绝该报告中有关沙特领导人消极、错误和不可接受的评价，该报告包含了不准确的信息和结论。

卡舒吉遇害前为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，2018年10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后遇害。同年10月25日，沙特检察机关宣布卡舒吉死于谋杀，并于2020年9月公布了涉案人员的终审判决结果，包括五人被判处20年监禁、一人被判处10年监禁、两人被判处7年监禁。