马国今天新增2364起冠病确诊病例 累计近30万人确诊

（早报讯）马来西亚今天（2月27日）新增2364起冠病确诊病例，使累计确诊病例逼近30万大关，达29万8315起。

卫生总监诺希山发声明指出，今天的新增确诊当中，只有一起是境外输入，其余全都是社区感染病例。其中，雪兰莪是确诊病例最多的州属，达862起，紧接着是柔佛314起，以及霹雳305起。

他也说，今天新增10起死亡病例，累计死亡人数增至1121人。另有2万7028起活跃病例。

此外，马国今天接收了中国北京科兴生物（Sinovac）的首批1400万剂冠病疫苗。这是继上周的辉瑞疫苗后，马国接收的第二种冠病疫苗。

马国国家冠病免疫计划协调部长凯利说，他将接种国家药剂监管机构（NPRA）接下来批准的任何一种冠病疫苗，而不是目前已获准使用的辉瑞疫苗，以增加民众对政府购买的所有冠病疫苗的信心。

也是科学、工艺及革新部长的他代表马国政府接收中国科兴冠病疫苗后召开记者会指出，由于第一批接种疫苗的人士，包括首相慕尤丁及多名内阁部长都是接种辉瑞疫苗，造成人们产生误解，以为辉瑞疫苗更安全及有效。

他说，为消除人民认为“好东西只留给国家领袖”的疑虑，他决定接种辉瑞以外的冠病疫苗。“科兴、阿斯利康或俄罗斯的卫星V都可以，只要获得国家药剂监管机构批准就行。我希望透过接种其他疫苗，展示我对疫苗的信心。”