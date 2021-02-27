科威特阿联酋声援沙特 拒绝卡舒吉遇害报告

（早报讯）美国情报部门解密沙特阿拉伯记者卡舒吉遇害调查报告后，沙特外交部表明“完全拒绝”解密报告，指该报告包含不正确的信息与结论，科威特和阿拉伯联合酋长国随即声援沙特。

彭博社和路透社综合报道，科威特外交部周六（27日）发表声明说，由沙特国王萨勒曼和沙特王储穆罕默德领导的沙特王国，在打击区域与国际暴力及极端主义方面扮演重要角色。

阿联酋外交部也发表声明，称对沙特的司法裁决有信心，指沙特已将所有涉案者绳之以法。

根据美国国家情报总监办公室解密的卡舒吉案调查报告，美方评估认为，沙特王储穆罕默德批准了在土耳其伊斯坦布尔“捉拿或杀害”卡舒吉的行动。穆罕默德从2017年起对沙特安全和情报部门具有“绝对控制”，沙特官员“极不可能”在没有获得穆罕默德授权的情况下实施该行动。

随后，美国政府宣布多项针对沙特的制裁。美国国务卿布林肯宣布对76名沙特人实施签证限制。美国财政部宣布对沙特前情报总局副局长艾哈迈德·阿西里以及沙特快速干预部队实施制裁。

卡舒吉遇害前为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，2018年10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后遇害。同年10月25日，沙特检察机关宣布卡舒吉死于谋杀，并于2020年9月公布了涉案人员的终审判决结果，包括五人被判处20年监禁、一人被判处10年监禁、两人被判处七年监禁。