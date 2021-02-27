G20财长和央行行长强调保持扩张性政策

（早报讯）二十国集团（G20）财政部长和央行行长会议26日以视频方式举行，会议强调应保持扩张性政策，以帮助各经济体摆脱冠病大流行带来的负面影响，并让各国公平地获得安全的冠病疫苗以及诊疗手段。

这是意大利接任G20轮值主席国之后举行的首次财长和央行行长会议。意大利经济和财政部长佛朗哥会后对表示，与会者一致认为，应避免过早退出财政和货币政策支持。

根据意大利财政部发表的声明，与会者呼吁国际金融机构开发更多工具，以满足长期全球融资和储备需求；国际货币基金组织（IMF）应制定一项总体特别提款权分配建议。据路透社报道，与会者普遍支持强化IMF储备，扩大其放贷能力，以支持遭到疫情重创的贫困国家。

在国际税收方面，会议敦促改革现行系统以应对经济全球化和数字化带来的新挑战。为此，G20将努力在2021年年中前达成一项全球性、基于共识的解决方案。

会议指出，尽管很多国家已开始接种疫苗，经济也开始走强，但目前的公共卫生和经济形势依然严峻，各国应加强国际合作，共同采取措施应对全球性挑战。会议还专门设立G20高级别独立小组，以应对未来可能出现的疫情。

各国同意进一步采取措施应对低增长率、不平等性增加、气候和环境风险以及基础设施资金缺口等问题。

此外，与会者还讨论了冠病疫情对金融稳定性及包容性带来的挑战、数字支付和其他金融服务的迅速发展对最脆弱国家和群体的影响等议题。