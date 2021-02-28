法总理要求加强疫情防控 巴黎大区拟削减公共交通运力

（早报讯）法国总理卡斯泰要求加强冠病疫情防控执法力度，以遏制疫情恶化。巴黎大区公共交通管理部门表示，计划从下周起削减公共交通运力。

中新社报道，当地时间2月27日，卡斯泰召集20个疫情严重省份的省长及卫生部门负责人讨论疫情应对，会议以视频方式举行，出席会议的还包括法国内政部长达尔马宁和卫生部长维兰。卡斯泰要求加强防疫执法力度，保证现行防疫管制措施能够完全落实。

卡斯泰表示，希望能够采取进一步的地区性管制措施，尽量避免全国性“封城”。他呼吁20个疫情严重省份的省长能够与当地官员通力合作，共同落实官方防疫战略。法国舆论指出，卡斯泰相关表态旨在向不遵守管制措施的民众发出警告，警方也将加大打击力度。

当天的会议还对未来的疫情应对措施进行了协调。如果这20个省份的疫情仍然继续恶化，可能将从3月6日起对相关地区采取进一步管制措施，如周末“封城”等。

巴黎大区公共交通管理部门27日表示，计划从下周起削减公共交通运力，以应对自去年年底以来公交系统乘客减少近一半的状况。初步计划为巴黎的绝大部分地铁和城郊火车线路班次将比往常削减10%。工会等组织担心削减运力可能难以保证乘客的社交距离，同时给工作人员带来风险。

最新统计数据显示，冠病病毒在巴黎大区的传播再度出现加速趋势，当地的基本传染数R0值最近数周在持续回升，现已回升至1以上，达1.04。当R0值保持在1以下时，疫情处于稳定状态；反之则表明疫情未能减缓。

根据官方疫情数据，法国27日新增确诊病例2万3996起，累计确诊病例373万6016起，累计死亡病例现为8万6332起，新增死亡病例185起。