德国疫情数据再反弹 专家忧“解封”后四月重回疫情高峰

（早报讯）德国疾控机构27日公布的冠病疫情指数再度出现反弹，从前一日的62.6升至63.8。随着“解封”日期临近，多位德国专家警告称该国疫情或将出现恶化。

中新社报道，萨尔大学临床药学教授莱尔开发的模型预测工具显示，到四月上旬，该国疫情指数或将回升至在第二波疫情最严重时曾达到过的200左右。

德国疾控机构当天公布的新增确诊感染冠病人数和新增死亡人数分别为9762人、369人。德国官方用于监测疫情严重程度的“平均每十万人七日累计新增确诊”指数为63.8。德国“时代在线”实时数据显示，截至当地时间27日晚23时，德国累计确诊2444514人、治愈2242767人、死亡70715人。截至当天，德国已接种5910537剂疫苗，其中2029047人接种了第二剂。

德国当前实施的“封城”措施将于3月7日到期。目前，该国各界围绕是否应当延长“封城”正进行激烈辩论。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所所长威勒表示，当前已出现了疫情形势趋于恶化的明显信号，“我们必须继续全力落实各项防疫措施，否则我们将陷入第三波疫情。”

萨尔大学临床药学教授莱尔根据其开发的冠病疫情模型预测工具分析结果指出，德国“平均每十万人七日累计新增确诊”指数到4月上旬或将重回疫情最高峰时的200左右。他表示，两项因素决定了当前每日新增确诊数出现反弹：第一是首先发现于英国的冠病变异毒株传染性较原始毒株高出约35%，这种毒株正在德国境内持续传播；第二则是由于人们对“封城”措施产生倦怠，一些领域开始逐步重启，造成2月中旬以来人际接触再度增多。

莱尔指出，必须要到全体人口的30%接种疫苗后，才会观察到效果。他预计在乐观情况下也需要到今年6月才能实现这一目标。而他同时警告称，即使不采取任何“解封”措施，德国疫情指数到4月初仍将回升至100左右。