福奇：美国儿童或可在年底前接种冠病疫苗

（早报讯）美国白宫首席大流行病顾问福奇说，美国可能在秋季开始为十多岁的学童接种冠病疫苗，年纪更小的则可能在今年年底或明年年初开始接种。

法新社报道，为学龄儿童进行大规模接种将允许数百万美国儿童更快重返学校，并减轻正在家中照顾子女的父母们的负担。

美国食品与药物管理局（FDA）2月27日刚批准强生公司冠病疫苗的紧急使用授权，而美国疾病控制与预防中心（CDC）咨询小组于28日一致同意强生疫苗适用于广泛使用，这提高了学校早日重开的希望。

福奇星期天（2月28日）接受美国广播公司（ABC）访问时说：“我们现在有了三种效能良好的疫苗。”他接受美国全国广播公司（NBC）访问时则表示，“大概到了今年秋天”，美国的14岁至18岁青少年应该可以接种疫苗了。

他说：“我不确定会不会在开学的第一天（接种），但应该非常靠近那段时间。”

福奇说，有关冠病疫苗对5岁至13岁儿童（即美国的小学生及初中生）的安全性和效能的数据仍在收集中，所以“实际来看”，大部分儿童最快得等到2021年底或2022年初才可以接种疫苗。

目前获美国给予紧急使用授权的三款冠病疫苗，包括辉瑞-BioNTech、莫德纳和强生的疫苗均未获准让16岁以下儿童使用，有关儿童的冠病疫苗试验仍在进行。

由于各界对学校重开课题意见分歧，全美各地学校的政策不一，一些私立和宗教学校比公立学校率先开放，部分地区的教师则反对允许学生尽早重返学校。