凯利：马国高官“插队”登记成首批接种者

（早报讯）马来西亚“重要人物”（VIP）插队接种疫苗事件陆续传出，科学、工艺及革新部长凯利证实，有一些高官要求被列入第一阶段接种疫苗的名单，更在各自州属进行接种疫苗计划首天，通过各种插队方式成功登记。

凯利也是国家冠病免疫计划协调部长。他说，他确实接到多起人民不满州行政议员（州部长）、政府官员或政府秘书等VIP官员插队接种疫苗的匿名投诉，新成立的特别小组委员会将会调查这些投报。不过他没有透露有关高官的身份及来自哪一个州属。

星洲网报道，凯利促请这些政治人物和政府高官遵守秩序，勿再插队登记接种疫苗，并确保站在前线的抗疫医疗人员最优先。

“冠病疫苗供应特别委员会原则上也同意赋予卫生部长更多权限，以采取行动对付那些要求插队接种冠病疫苗的人士，包括VIP高官。此建议还要进一步和卫生部长讨论。”

凯利昨天透露，政府修改条例以对付插队人士。他欢迎民众提供情报，假如他们害怕身分暴露，可以匿名。“我们迟些会正式开放投诉热线和电邮，欢迎任何吹哨者举报。”

他也吁请当局勿向任何人的施压低头，只允许首阶段资格者先接种冠病疫苗。

“我和卫生部长很关注这类事件，请不要再插队。新的指南有我们两人的签名生效，对谁是前线人员的诠释不会再有争议。”