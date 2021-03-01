查看冠状病毒19最新报道

慕尤丁：群体免疫达标 可开放边境

文 / 邓开平

发布 / 2021年3月1日 6:09 PM

慕尤丁（中）配合国盟政府执政一周年发表演说时，特别感谢所有内阁部长、政党领袖、国会议员、首长及公务员在对抗冠病疫情下所做出的努力。左一起为工程部高级部长法迪拉和国际贸易及工业部高级部长阿兹敏；右一起为教育部高级部长莫哈末拉兹及国防部高级部长依斯迈沙比利。（星洲网）

字体大小:

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁指出，只有疫苗接种和群体免疫达到一定程度，马国才能开放边界和允许人民跨州。

他说，尽管马国允许开放经济活动，但仍有必要落实行动管制令（MCO），包括管制国际边界、控制跨州行动，以及禁止无法实施人身距离的社交和商业活动。

星洲网报道，慕尤丁周一（3月1日）在国盟政府“关怀马来西亚一周年”推展礼上发表演说时强调：“只有在人们的免疫范围达到一定程度后，才能开放上述活动。”

他坦言，由于受到经济萎缩所影响，低收入群体（B40）会越来越穷。“我每周主持的经济行动理事会会议中提到，冠病疫情的出现导致贫困人士增加，部分高收入群体（T20）已经成为中等收入群体（M40）、部分的M40则成为B40群体。

他表示，内阁深入讨论马国所出现的贫困问题，以他为首的内阁贫穷课题委员会将会详细地研究对策。“政府、政府相关公司、志愿团队及私人机构也会采取措施共同解决贫困问题。”

他说，消除贫困计划将考虑到2021年贫穷线收入（PGK），从980令吉增加到2208令吉，这将增加贫困和赤贫家庭（Miskin Tegar）的数量，并进一步增加目标群体的数量。

他指出，在考虑到这种情况下，政府将在近期内制定其他措施，以协助有需要帮助的群体。

这些措施包括：

一、为弱势群体提供针对性的援助，尤其是穷人和失去收入者；

二、提高对企业的支持，特别是仍然无法运营的企业及在行管令后重新开放的企业；

三、着眼于公共服务体系，特别是确保援助提供给有需要的人，加速发展项目的执行，减少官僚，让经济活动回到基层，鼓励国内外的新投资；

四、以知识和创新为基础的活动，关注新资源的增长，以及国家经济转型相一致的数字化议程。

慕尤丁也说，政府将根据所获得的数据，制定应对冠病传播的策略，并采取更具针对性的方法，在感染群地点实施更严格的行动管制令。

他表示，根据掌握到的资料显示，马国有超过85%的确诊病例，有10%是源自感染群的地点。

他表示，在马国暴发冠病疫情初期时，那是马国从未经历过且对其一无所知的事；但在抗疫一年后，马国学习了很多。

“有鉴于此，政府根据现有的数据调整策略，而且也会对特定感染群地点采取更针对性的行动管制。”

与此同时，他说，经济活动将继续开放，但必须遵守严格的人身距离和防疫标准作业程序（SOP）。“我们将加强SOP的执法工作，对于那些不遵守标准作业程序的人民，我们将会采取严厉的措施。”

他表示，此举也是确保大多数人民和企业的经济活动和生计，能够保持开放和持续。

慕尤丁也说，尽管情况正在逐步改善，但仍有许多人失去了收入来源，许多企业家在面对压力下被迫继续经营。“因此，在克服了2020年的所有挑战之后，政府决心在今年更加积极地推动经济复苏，以造福人民。”

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息