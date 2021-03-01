慕尤丁：群体免疫达标 可开放边境

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁指出，只有疫苗接种和群体免疫达到一定程度，马国才能开放边界和允许人民跨州。

他说，尽管马国允许开放经济活动，但仍有必要落实行动管制令（MCO），包括管制国际边界、控制跨州行动，以及禁止无法实施人身距离的社交和商业活动。

星洲网报道，慕尤丁周一（3月1日）在国盟政府“关怀马来西亚一周年”推展礼上发表演说时强调：“只有在人们的免疫范围达到一定程度后，才能开放上述活动。”

他坦言，由于受到经济萎缩所影响，低收入群体（B40）会越来越穷。“我每周主持的经济行动理事会会议中提到，冠病疫情的出现导致贫困人士增加，部分高收入群体（T20）已经成为中等收入群体（M40）、部分的M40则成为B40群体。

他表示，内阁深入讨论马国所出现的贫困问题，以他为首的内阁贫穷课题委员会将会详细地研究对策。“政府、政府相关公司、志愿团队及私人机构也会采取措施共同解决贫困问题。”

他说，消除贫困计划将考虑到2021年贫穷线收入（PGK），从980令吉增加到2208令吉，这将增加贫困和赤贫家庭（Miskin Tegar）的数量，并进一步增加目标群体的数量。

他指出，在考虑到这种情况下，政府将在近期内制定其他措施，以协助有需要帮助的群体。

这些措施包括：

一、为弱势群体提供针对性的援助，尤其是穷人和失去收入者；

二、提高对企业的支持，特别是仍然无法运营的企业及在行管令后重新开放的企业；

三、着眼于公共服务体系，特别是确保援助提供给有需要的人，加速发展项目的执行，减少官僚，让经济活动回到基层，鼓励国内外的新投资；

四、以知识和创新为基础的活动，关注新资源的增长，以及国家经济转型相一致的数字化议程。

慕尤丁也说，政府将根据所获得的数据，制定应对冠病传播的策略，并采取更具针对性的方法，在感染群地点实施更严格的行动管制令。

他表示，根据掌握到的资料显示，马国有超过85%的确诊病例，有10%是源自感染群的地点。

他表示，在马国暴发冠病疫情初期时，那是马国从未经历过且对其一无所知的事；但在抗疫一年后，马国学习了很多。

“有鉴于此，政府根据现有的数据调整策略，而且也会对特定感染群地点采取更针对性的行动管制。”

与此同时，他说，经济活动将继续开放，但必须遵守严格的人身距离和防疫标准作业程序（SOP）。“我们将加强SOP的执法工作，对于那些不遵守标准作业程序的人民，我们将会采取严厉的措施。”

他表示，此举也是确保大多数人民和企业的经济活动和生计，能够保持开放和持续。

慕尤丁也说，尽管情况正在逐步改善，但仍有许多人失去了收入来源，许多企业家在面对压力下被迫继续经营。“因此，在克服了2020年的所有挑战之后，政府决心在今年更加积极地推动经济复苏，以造福人民。”