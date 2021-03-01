缅甸军方武力致18人死亡 国际关注局势

（早报讯）联合国人权事务高级专员办公处发布公告称，根据其获得的可靠信息，缅甸军队和警察对示威人群发射了实弹及橡皮子弹，已造成至少18人死亡、30人受伤。多国对缅甸最新局势表达关注。

据《华盛顿邮报》报道，联合国人权办公室在一份声明中说，“警察和军事部队星期天（28日）在缅甸全国各地数个地方使用致命武力和低致命性武力来驱散和平示威。根据联合国人权办公室的可靠消息，这些武力已经使至少18人丧生，30多人受伤。”

联合国人权办公室发言人沙姆达萨尼在声明中说：“我们强烈谴责针对缅甸抗议活动的暴力升级，并呼吁军方立即停止对和平抗议者使用武力。”

据报道，缅甸军警在仰光、曼德勒、勃固等多地使用了致命武力。在一些地区，警方还发射了催泪瓦斯、闪光弹及水炮驱散人群。

此外，缅甸警方28日还逮捕了至少85名参与示威的医务人员和学生，及七名记者。

对于缅甸的最新局势，英国、美国和欧盟分别发表声明。英国外交部表示，缅甸针对示威者的暴力升级是令人憎恶的，并呼吁缅甸军方领导人恢复民主。

美国国务卿布林肯也谴责缅甸安全部队的最新致命镇压。布林肯在推特发文表示：“我们坚定地和勇敢的缅甸人民站在一起，并鼓励所有国家一致声援他们的意志。”

白宫国安顾问苏利文表示，美国声援缅甸人民，也将与印太地区与全球盟友及伙伴密切协调，并将采取进一步行动加重问责。