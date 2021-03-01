曾接受菅义伟长子不当宴请的日本官员辞职获准

（早报讯）当地时间3月1日，日本内阁通过了内阁广报官山田真贵子的辞职申请。山田早前被曝出曾接受过首相菅义伟长子的不当宴请，其中一次为人均消费约7.4万日元（约923新元）的高级料理。

据日本媒体报道，山田是日本首相官邸直属官员，主要负责主持首相记者会。她曾在总务省担任审议官，幷在任职期间接受过菅义伟长子菅正刚的不当宴请，其中一次为和牛和海鲜的高级料理，人均消费约7.4万日元。

共有13名总务省官员曾接受过菅正刚的不当宴请，其中11人已经被处以减薪或训诫的处分，一人为非利害关系人免遭处罚，而山田由于已经离开总务省到首相官邸任职，也没有遭到处罚。

2月25日，山田作为知情人出席国会相关会议时道歉，但直言自己不会辞职。不过，在野党方面要求其辞去内阁广报官一职。

事件曝光后，日本在野党要求菅义伟对山田进行处分。2月24日，菅义伟对山田提出严重警告，山田主动一次性返还部分工资。2月28日，山田因为身体不适入院治疗，医生表示她需要住院两周才能恢复。3月1日，她正式提出辞职申请，幷于同日获得内阁批准。

此外，菅义伟早前也在官邸就该事件致歉称：“一些公务员做出了违反（国家公务员）伦理规范的行为，我的长子涉及了此事，我为此衷心致以歉意。”他强调，希望事情真相早日曝光，“我将不包庇、不隐瞒，最重要的是将事件关系理清。”