韩允许医护人员从冠病疫苗小瓶中提取更多剂量

（早报讯）韩国卫生当局决定允许医护人员从冠病疫苗瓶中提取更多剂量，周二（2日）引发了争议。

据路透社报道，韩国疾病预防控制局（KDCA）允许医护人员使用低死角注射器从每个小瓶中挤出更多剂量来使用剩余剂量，从而最大程度减少使用后留在注射器中的疫苗数量。

KDCA在决定是否使用剩余剂量时明确表示，当局不会将额外剂量的提取作为新标准或强制性规定，因为这可能会给现场医护人员造成负担。

据报道，辉瑞疫苗小瓶在使用低死角注射器提取时只能容纳六剂，而阿斯利康疫苗在使用正常注射器可为10人接种疫苗，专家就决定允许从辉瑞和阿斯利康小瓶分别提取最多七剂和12剂的意见分歧。

韩国一名传染病学教授尹钟植（Eom Joong-sik，音译）警告说，不正确提取额外的第七剂会造成污染的风险。他在面簿发文说，医护人员试图将两个小瓶中的剩余剂量合并制成一整剂，可能会导致此类问题。

国家癌症中心癌症控制和人口健康教授纪茂然（Ki Mo-ran，音译）说，政府并没有强制要求从小瓶中挤出额外剂量，而且大型医疗中心有一个指定的人员负责提取，这使得他们更容易安全地提取额外剂量。

KDCA说，截至周一午夜，共有2万3086人接种了阿斯利康和辉瑞的第一剂疫苗。