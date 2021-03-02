烟霾来袭 马国3州空气污染指数破百

（早报讯）马来西亚烟霾来袭，雪兰莪、吉隆坡及彭亨州的空气污染指数破百！

星洲网报道，截至周二（3月2日）下午2时，马国有6个地区的空气污染指数处在不健康的水平，其中空气污染指数最高的地区为雪州巴生佐汉斯迪亚，指数一路飙升至189点。

其余5个地区分别是雪州万津（167）、八打灵再也（136）、巴生（112）、吉隆坡蕉赖（101）及彭亨云冰（124）。

根据马国空气污染指数系统（APIMS）网站图表显示，雪州巴生佐汉斯迪亚的空污染指数从本月1日凌晨2时开始进入不健康水平，空气污染指数介于126点至189点。

马国空气污染指数在0至50点为健康水平，51至100点为中等水平，101至200点属不健康水平，201至300点为非常不健康，301点以上则属危险。

气象局副总监（策略及技术）莫哈末希山说，出现在多个地区的烟霾是“本地烟霾”，并非邻国造成，主要是国内炎热天气之际，公开焚烧引起的。

他对马新社说，降雨量少及公开焚烧是导致空气污染指数处在不健康水平的主因，进而引起烟霾。

他否认烟霾原因来自邻国污染，并说道：“确实关系到（炎热天气），我们没有种植太多（植物），反而很多公开焚烧活动和清理园地等，引起本地烟霾。”

他指出，根据环境局报告，也发现森林保护区出现林火。