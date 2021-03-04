拜登抨击得州密州废止口罩令

（早报讯）美国总统拜登周三（3日）抨击了得克萨斯州和密西西比州废止口罩令，称其为“蓝田人”（Neanderthal）的思想，并强调在整个美国各地的冠病疫情仍远未被击败。

据法新社报道，拜登在白宫告诉媒体：“我认为这是一大错误。我希望每个人现在已经了解到，戴口罩是有差别的。我们正处于能够从根本上改变这种疾病性质的风口浪尖。”他指出，美国冠病死亡病例继续上升超过50万大关。

他说：“我们最不希望‘蓝田人’在这个时候觉得，一切都没事，摘下你的口罩，把它忘了。它（口罩）还是很重要的。”

美国疾病控制与预防中心（CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）也认为，得州和密州违反联邦准则和口罩要求的决定为时过早。美国自疫苗接种活动开始以来，冠病死例增加速度有所趋缓，以致一些州开始放宽不受欢迎的限制。

瓦伦斯基说：“现在不是放松所有限制的时候。”她指出，4月或5月将会是疫情走向的关键时期，并鼓励个人继续戴口罩和保持社交距离。

得州和密州周二不顾不应放松限制的警告，并说包括餐馆酒吧等商店可从下周起正常营业。共和党籍得州州长阿博特（Greg Abbott）说：“近半年来，大多数企业都开放了75％或50％，在这段时间里，太多的得州人被剥夺了就业机会。”“这必须结束。现在是100%开放得州的时候。”

不少得州人对此决定表示欢迎，并称戴口罩是个人选择。得州18岁以上的人中只有9.2％的人接种过两剂疫苗。

休斯顿民主党市长将这一决定描述为“令人失望和沮丧”，并发推文说：“每次我们开始朝着正确的方向前进时，州长都会介入并让我们退缩。”