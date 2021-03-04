特朗普据悉考虑2024年竞选总统 不再与彭斯搭档

（早报讯）据知情人士透露，美国前总统特朗普告知密友他正考虑2024年再次竞选总统，与他关系亲密的顾问希望他另择竞选搭档，而不是前副总统彭斯。

据彭博社报道，在周日（2月28日）举行的保守派政治行动会议上，特朗普以玩笑口吻说正考虑再次竞选总统。两名知情人士透露，他曾私下谈论彭斯的替代人选，以及讨论在他任期临近结束时有哪些人支持他。

特朗普的顾问讨论挑选黑人或女性与之搭档竞选的可能性，三名知情人士称可能不会选彭斯。

知情人士称，有两名顾问建议特朗普考虑南达科他州州长诺姆（Kristi Noem）。小特朗普及其女友吉尔福伊尔（Kimberly Guilfoyle）将于周五在特朗普海湖庄园度假胜地和棕榈滩家中为诺姆举办筹款活动。知情人士称，特朗普计划出席。

特朗普周二发表声明公开支持南卡罗来纳州参议员斯科特（Tim Scott）连任。斯科特是美国参议院中唯一一个黑人共和党议员。

特朗普曾呼吁彭斯在1月6日主持选举人团投票时单方面推翻他大选失败的结果，遭到彭斯拒绝。后来在选举人团投票会议举行过程中，特朗普的支持者冲入国会大厦，打断会议并迫使彭斯和议员们逃离现场。此后数日，特朗普与彭斯都没有过交流。知情人士透露，彭斯没有说过是否有兴趣再次与特朗普搭档竞选，怀疑他不会。

彭斯发言人没有立即置评。

特朗普的顾问米勒（Jason Miller）称，特朗普尚未就2024年是否参选做任何决定。知情人士称，特朗普阵营还没有认真考虑过未来的副总统人选，假如特朗普参选，可能要到2023年夏季才会正式宣布。

彭斯也被视为2024年最有潜力的候选人之一。在2月23日至25日进行的哈佛大学-哈里斯民调显示，42%的共和党选民倾向于支持特朗普在2024年作为共和党提名候选人，排在第二位的彭斯支持率为18%。