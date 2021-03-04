多伦多2018年恶性驾车撞人案案犯被判一级谋杀罪成立

（早报讯）加拿大安大略省高等法院周三（3日）作出裁决，判定大约三年前造成10人死亡、多人受伤的多伦多恶性驾车撞人案案犯一级谋杀罪成立。

据中新社报道，法官判定，案中被告米纳希安（Alek Minassian）被控的10项一级谋杀罪和16项谋杀未遂罪全部成立。在加拿大，一级谋杀罪定罪意味着判处终身监禁，25年内不得假释。

2018年4月23日午后，在多伦多北约克一段繁华街区，时年25岁的被告驾驶一辆租来的客货两用车驶上行人道，撞向行人。八女两男在事件中丧生，16人受伤。加拿大媒体普遍形容这是该国多年来最严重的公共安全事件之一。华人警员林志杰接报后率先赶到现场，在未开枪的情况下制服被告。

被告始终表示不认罪。其辩护律师称他患有自闭症，因而不能建立同情心。但法官对这一辩护理由未予采信，并指出其病症与此次犯罪并无联系。

法官认为，被告在理智的情况下做出狂暴的行为，且对此毫无悔意，对受害者亦无同情心。

法官甚至在判决时拒绝直呼被告的名字，而代之以“无名氏”。法官说，恶名亦是其犯罪的动力，所有的关注正是此人从一开始就追求的。

这起惨剧发生后，多伦多市政府设立了“多伦多坚强基金”，为事件死伤者以及家庭筹募善款、提供支援。