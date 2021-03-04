美国警方称收到极端分子拟再袭国会大厦情报

（早报讯）美国国会大厦警察局周三（3日）发布声明称，该部门已获得极端分子可能在4日再度袭击国会大厦的预警，幷已为此进行了安全措施的重大升级。国会警方提醒国会议员留意国会潜在威胁。

据中通社报道，国会警方称，“我们的部门正在与地方、州和联邦合作伙伴合作，阻止对国会大厦的任何威胁。我们认真对待情报。由于这一信息的敏感性质，我们目前不能提供更多的细节。”

国会警方3日告知了国会议员，因为国会议员和大楼在未来几天受到的威胁引起了新的担忧，国会大厦周围的安全已得到了“加强”。

美国联邦调查局（FBI）的一份公告称，这些情报可能涉及被检方称为极端分子的“Three Percenters”组织。国会警察官员在社交媒体推特上发布的一份声明中也表示，他们正在“认真”对待这些情报。

国会警察局已采取措施加强安保。目前，国会大厦周围仍然有临时的围栏，围栏顶上还有铁丝网，大约5000名国民警卫队士兵留在那里。

虽然在国会大厦已经加强了安保，但执法部门表示，没有证据显示有讨论以外的实际行动。一位消息人士指出，这主要是网上对话，幷不一定表明有人会到华盛顿采取行动。

近两个月前的1月6日，时任总统特朗普的一群支持者冲击国会大厦，造成五人死亡，震动美国社会。

另据众议院消息，在国会警方公布预警之后，众议院已取消了原定在4日对2021年《警察改革法案》进行表决的计划，幷将从4日开始休会。

前众议院国土安全委员会主席、共和党人迈克·麦考尔3日公开敦促前总统特朗普号召其支持者远离国会大厦，以避免发生潜在的暴力事件。他认为特朗普有责任告诉他的支持者们保持克制。