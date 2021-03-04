希盟领袖会见议长 讨论召开国会事宜

（早报讯）马来西亚在野的希望联盟（希盟）巨头周四（3月4日）前往国会会见下议院议长阿兹哈要求召开国会会议。

下议院前副议长倪可敏接受星洲日报询问时证实，国会反对党领袖安华领导希盟党领袖今早10时30分在国会会见议长，讨论尽快召开国会会议事宜。

据他透露，议长承诺将尽早会见首相慕尤丁，以便召开国会会议。

出席的希盟领袖有民主行动党秘书长林冠英和诚信党主席莫哈末沙布。

倪可敏认为，目前马国已启动接种疫苗计划，疫情逐渐好转，各行各业也获准恢复营业，而作为民主殿堂的国会理应获准开会，因为需要通过相关法案和辩论政府的政策，让在野党可以制衡政府的运作。

“州议会也需要召开，因为州政府需要通过附加供应法案，以动用政府的资金。”

安华较后在面簿贴文告知希盟领袖已于今早在国会会见下议院议长，针对国家王宫日前发表的声明讨论了需要召开国会的课题。

安华表示，在会见议长之后，希盟主席理事会随着也召开会议讨论会面成果。

他也透露，会议上也讨论了时事课题，以及为第15届大选的筹备工作。

国家元首苏丹阿都拉是于2月24日发表声明表示，尽管目前是实施紧急状态时期，但国会仍然可以召开及进行会议。

掌管国会及法律事务的首相署部长达基尤丁昨天表示，内阁已经向元首建议，不在紧急状态期间召开国会。

达基尤丁表示，基于3个理由，在紧急状态期间，国盟政府都不会召开国会，其中一个理由是国会有多达100名议员是60岁以上，他们是属于冠病高风险群体，因此政府不希望为国会议员带来感染冠病病毒的风险。