马国新增2063病例稍回升 5人不治

（早报讯）马来西亚今天（3月4日）新增冠病确诊病例稍微回升，达2063起，另有5名患者不治。

卫生总监诺希山发文告说，截至今天中午12点，本土病例有2054例，马国公民占1419起（69.1%），其余635起（30.9%）涉及外籍人士。输入病例有9起，其中2起是马国公民。

病例最多的州属仍为雪州，报630起（占30.5%），其中526起来自感染群，接着是砂拉越的361起（17.5%），槟州337起（16.3%）。

其他州属和联邦直辖区方面，柔佛新增255起、吉隆坡120起、霹雳101起、森美兰91起、沙巴78起、吉兰丹44起、彭亨13起、吉打12起、登嘉楼10起、布城7起、马六甲3起和玻璃市1起。

“拘留所、移民局扣留中心和监狱相关感染群新增病例为99起（4.8%）。”

目前活跃病例有2万3161起，其中193人入住加护病房，99人须要呼吸辅助器。

诺希山说，昨日新增14个感染群，12个是职场感染群，社区感染群和高风险感染群各1个。

他说，新增的感染群分别是5个来自雪州的职场感染群，即武吉知甲路感染群、白沙罗路感染群、梳邦工业区感染群、Jasmine Empat感染群和Lagenda Suria感染群。

另有4个职场感染群来自柔佛，即B6园区路感染群（Jalan Distripark B6）、玛朱1路感染群（Jalan Maju Satu）、光缆路感染群（Jalan Kabel Gemilang）、21哩感染群（Batu 21）。

两个来自槟城的职场感染群分别是哥本那那斯路感染群（Jalan Kebun Nenas）和皇后滨水区建筑工地感染群（Tapak Bina Queen Waterfront）

一个森州的职场感染群是尼蓝莎丽工地感染群（kluster tapak bina nilam sari）。另外两个来自柔佛的是甜柑路（Jalan Limau Manis）社区感染群和柏希然甘抜士峇鲁（Persiaran Kempas Baru）高风险群感染群。