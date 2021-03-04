本田发售世界首款自动驾驶汽车

（早报讯）日本汽车公司本田将自3月5日起发售配备自动驾驶功能的新款车。在公路拥堵、车子时速在30公里以下时，系统能代替司机驾驶。

路透社引述本田（Honda Motor Co Ltd）4日发布的消息称，公司将出售100辆旗舰级“里程”（Legend）轿车，作为租赁专用车辆。“里程”配备三级自动驾驶系统，能在拥堵的高速公路上行驶。当第三级“交通拥堵驾驶系统”激活时，司机可以观看电影或使用屏幕上的导航，稍微减轻交通拥堵时的疲劳和压力。

全球多家公司在自动驾驶汽车的研发方面投入了巨额资金，跨行业的合作正在加速。德国汽车公司奥迪（Aud）曾经在2017年推介配备自动驾驶系统的A8桥车，但受条例所限，无法推广。

本田的“里程”的价格含税为1100万日元（13.69万新元）。

日本经济新闻中文网报道，驾驶系统的自动化功能目前分为五个等级。已在很多汽车上实用化的自动刹车等辅助司机的功能相当于一级和二级。在二级以下，司机必须时刻关注驾驶系统，在发生交通事故之际，驾驶员将负责控制车子。

另一方面，本田的三级自动驾驶将借助传感器掌握车辆的位置和状态，在一定条件下，由系统自动操作油门和制动器等。此次，仅限于高速公路30公里以下行驶时启动自动驾驶功能。据称，车子是否符合自动驾驶的条件，由汽车配备的全球定位系统（GPS）等作出判断。