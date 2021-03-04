安华呼吁国家元首 下旨召开国会

（早报讯）马来西亚在野的希望联盟主席及反对党领袖安华呼吁国家元首苏丹阿都拉行使紧急条例和联邦宪法赋予的权力，尽速召开国会，以商讨与抗疫有关的事项。

星洲网报道，他今晚（3月4日）发文告说，元首可援引2021年紧急（必须权力）条例第14（1）（b）条文和联邦宪法第40（2）条文，下令召开国会。

他说，希盟国会议员对于元首于2月24日发表的御令，紧急状态期间，国会可在首相的劝告下及国家元首认为适当的日期下召开会议表示欢迎。“我们对于元首旨在维护宪法原则的民主制度表示欢迎。”

安华指出，元首要求召开国会的御令，将能确保为抗疫而实施的紧急状态，以及2021年紧急（基本权力）条例可以在国会进行辩论，确保人民的权利获得保障。

“因此，掌管国会及法律事务的首相署部长昨日发表的言论，指内阁建议国家元首拒绝在紧急状态期间召开国会，是一件令人非常遗憾的事，并且与国家元首的意见和御令背道而驰。”

“为了维护宪法，并确保国会能够发挥审查和平衡的作用，我们郑重要求元首发挥智慧，以行使陛下的权利，即援引2021年紧急（必须权力）条例第14（1）（b）条文和联邦宪法第40（2）条文，下令立即召开国会。”

安华表示，国会将针对有关事项，包括2021年紧急（必须权力）条例进行辩论，以确保人权、公民自由，以及法治原则得以被维护；采取有效遏制冠病传播措施，包括制定人民接种疫苗的时间表，确保人民的安全和福祉获得保障；确保2021年财政预算案拨款获得有效执行，以保障人民，特别是中低收入群体（B40和M40）的生计；以及确保行动管制令期间国家经济复苏努力的有效性。

安华也不忘感激政府所实施的全国疫苗接种计划，以及感谢前线人员为抗疫所牺牲的时间和精力。