巫统主席阿末扎希呼吁元首召开国会

（早报讯）尽管首相慕尤丁领导的国盟政府表明紧急状前不会召开国会，不过巫统及国阵主席阿末扎希呼吁国家元首苏丹阿都拉动用紧急条例和宪法所赋予的权力，尽快召开国会。

阿末扎希今晚（3月4日）发文告说，元首可以援引《2021年紧急（关键权力）条例》第14（1）条文，以及联邦宪法第40（2）条文，谕令国会尽快召开。

“国阵谦卑地恳求元首援引紧急条例第14（1）条文和联邦宪法第40（2）条文，谕令国会尽速召开。如果元首同意，我准备觐见元首，以提呈我对国家社会经济发展，尤其是贫穷人民的一些看法。”

此外，他列出国会应该辩论的6大事项：

一、颁布紧急状态与《2021年紧急（关键权力）条例》，是否有确保基本人权、社会自由以及法律主权获得保障；

二、为了人民的安全与安宁，落实对抗2019冠病疫情措施的成效；

三、2021年财政预算案的成效，是否能确保人民，尤其是中低收入群体的生活得以持续；

四、在限行令期间，复苏国家经济措施的成效；

五、政治稳定的需要，通过吸引国内外投资来复苏经济；

六、马来民族与伊斯兰教徒以及各种族团结的需要，以引领国家重返稳定。

最后，他感谢政府为前线人员，落实全国疫苗接种计划。

2月24日，元首发文告强调，马国是民主国家，紧急状态下仍可召开国会，而元首将在首相（慕尤丁）的劝告下择订适当日期。

但主管国会及法律事务的首相署部长达基尤丁昨日称，元首的意思仅是“如果”要开国会，须由内阁提出建议，而内阁的决议是紧急状态结束前都不开国会。他说，近半国会议员已经年迈，属高风险群体，让数百人聚集在密闭空间开会，亦有感染冠病的风险。

不过，希盟秘书处较后发文告反驳，指去年国会下议院开会的55天中，没有任何国会议员因而染病。此外，同属国盟政府的巫统，其多名领袖也相继批评此事。其中，巫统最高理事拉兹兰却嘲讽，政府何不趁此机会调降国会议员年龄上限。