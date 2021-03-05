美国际贸委会认定SK侵犯LG商业秘密

（早报讯）美国国际贸易委员会（ITC）明文认定SK创新（SK Innovation，简称SK）确实侵犯LG的商业秘密，据此禁止SK今后10年向美国出口相关产品。

韩联社报道，美国国际贸易委员会周五（5日）就韩国LG能源解决方案（前LG化学旗下电池部门、简称LG）指控SK侵犯商业秘密的案件发布最终意见书。

根据意见书，SK内部存在严重的毁证行为。SK高层指示各级下属销毁证据，收集和销毁资料成为SK的惯例并被默认，这体现出其赤裸裸的恶意毁证企图。

美国国际贸易委员会还认定LG有关SK侵犯LG的22项商业秘密的主张成立，并考虑到SK的人力和技术水平，认为SK很难在10年内自主研发出相关电池技术，因此将LG的22项商业秘密定为法律救济对象，并禁止SK今后10年向美国出口电池和模块等。SK曾要求将禁止出口期限定为1年。

美国国际贸易委员会还决定，针对福特和大众暂缓四年和两年执行SK电池进口禁令，以便两家车企在该期间寻找其他电池合作伙伴替代SK。

SK当天发表立场文件表示，美国国际贸易委员会对LG所谓商业秘密被窃的主张从未进行过实际查证，仅以删除文件等程序上的瑕疵为据而作出的裁定可能招致各种问题。

侵犯商业秘密方面，SK主张由于公司和LG的电池研发系统和生产技术完全不同，因此SK根本没必要窃取LG商业秘密。美国国际贸易委员会虽然认定SK侵犯LG的商业秘密，但却未具体认定公司如何侵犯，以及侵犯LG何种商业秘密，意见书中从头到尾没有提出确凿证据。

SK就美国国际贸易委员会对福特和大众暂缓进口禁令措施表示，暂缓执行的期限过短，其决定将导致美国动力电池产业面临严重的经济和环境损失。

SK计划积极解释相关措施带来的负面影响，并呼吁美国总统拜登撤销该决定。毁证方面，SK主张公司因部分部门判断错误而删除部分文件，但美国国际贸易委员会却接受LG提出SK恶意毁证的主张。

美国政府正在对美国国际贸易委员会2月10日做出的最终裁定进行检查，拜登将据此决定是否撤销美国国际贸易委员会的裁决。