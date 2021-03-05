国际原子能机构下月初与伊朗举行技术专家级会谈

（早报讯）联合国国际原子能机构（IAEA）将于4月初与伊朗代表举行技术专家级会谈。

新华社报道，国际原子能机构总干事格罗西周四（4日）举行新闻发布会说，经过密集磋商，伊朗方面接受了他提出的会谈建议。伊朗同意通过“有重点、有系统”的程序，澄清有关伊朗核活动的一些不明朗问题。

格罗西说，国际原子能机构理事会对伊朗和国际原子能机构达成的谅解表示欢迎。他希望这一努力能在将于6月举行的下一次理事会会议前取得令人满意的结果。

由于美国在规定时间内没有采取伊朗认可的解除制裁措施，伊朗政府2月23日宣布，根据伊朗议会去年12月通过的一项法案，即日起开始中止自愿履行《不扩散核武器条约》附加议定书，但表示仍会遵守《不扩散核武器条约》及保障协定。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。作为伊朗在伊核协议中所作承诺的一部分，伊朗按《不扩散核武器条约》附加议定书要求采取一些有关核活动的自愿措施，给予国际原子能机构更广泛监督伊朗核活动的权限。中止履行该议定书意味着这些措施将暂停。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

今年2月21日，格罗西曾访问伊朗，双方达成一项最长达三个月的临时技术协议，在此期间，国际原子能机构将继续其必要的核查和监督活动。