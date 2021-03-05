研究：海鸟近40%时间在公海上度过

（早报讯）新西兰一项研究显示，海鸟有近40%的时间都是在公海上度过。研究人员呼吁各国在联合国框架下加强国际合作，保护公海生物多样性。

新华社报道，新西兰国家水和大气研究所星期四（4日）在美国《科学进展》杂志上发表的一项国际联合研究显示，研究人员对近6000只海鸟进行追踪调查后发现，所有受调查海鸟有近40%的时间生活在公海上。

研究人员通过微型电子标签对39种5775只海鸟进行了追踪评估。结果显示，所有受调查的海鸟都会进入其他国家的水域，平均约39%的时间生活在公海上，这意味着没有一个国家能够完全实现对海鸟的充分保护。

新西兰目前拥有世界上数量最多的海鸟种类，达168种，其中包括25种信天翁及其近亲大海燕。信天翁和大海燕都属世界濒危动物。

新西兰国家水和大气研究所海鸟生态学家戴维·汤普森博士说，研究首次量化了信天翁和大海燕对其他国家海域和公海的生活依赖程度。虽然尚未实现对新西兰所有信天翁和大海燕种类的追踪研究，但现有数据显示，受调查的信天翁和大海燕会从新西兰飞到遥远的智利、秘鲁、日本、美国、纳米比亚和南非海岸。

汤普森说，不同国家应在联合国框架下就海鸟保护问题开展合作，使所有拥有这些濒危动物的国家共同承担在公海的生物保护责任。