佐科心腹被任命为在野党党魁

（早报讯）印度尼西亚总统佐科的一名高级助理周五（5日）被任命为在野民主党党魁。此举可能扩大佐科的执政联盟，加强他在议会的控制。尽管如此，这项任命的合法性受到其他党派成员的挑战。

路透社引述印尼媒体报道，印尼佐科总统幕僚长莫尔德科周五在北苏门答腊省一次特别会议上被任命为民主党主席。

众所周知，佐科的执政联盟已控制了印尼575个议会席位中的74％。如果佐科得到民主党的支持，这将使他的支持率多九个百分点。

但是，莫尔德科的任命遭到了民主党原党魁阿古斯的挑战。阿古斯在周五晚些时候的新闻发布会上表示，他仍然是民主党的主席。阿古斯是印尼前总统尤多约诺的儿子。民意调查显示，阿古斯可能在印尼2024年竞选总统的候选人人之一。

阿古斯说：“这个不寻常、非法、违宪的大会是由一些成员，前成员，以及外部成员合谋举行的。”阿古斯敦促佐科不要承认莫尔德科的任命，并表示他将向执法机构投诉。由佐科领导的印尼政府将确认获得国家认可的民主党党魁。

一些分析人士说，莫尔德科领导民主党将使佐科受益匪浅。政治观察家萨特里奥表示：“民主党若有了莫尔德科，印尼政府将变得更强大，而这是现在的事，不仅仅是2024年的事。帕拉马迪纳大学的政治分析家也补充说，他不能确定哪个人的领导权主张是合法的。

据报道，民主党是少数族裔党派中的少数派，该党去年试图阻止佐科的《创造就业法》。