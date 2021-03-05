联合国报告：全球17%粮食白白浪费

（早报讯）联合国环境规划署指出，据估计，2019年全球共有9.31亿吨食品进入了家庭、零售商、餐厅和其他食品服务企业的垃圾桶，占可供消费者食用的食物总量的17%。

这些浪费掉的食物可以装满2300万辆载重量为40吨的卡车，这些卡车首尾相接，可绕地球整整七圈。

由联合国环境规划署与英国民间组织“浪费和资源行动计划”（WRAP）共同发布的《2021年粮食浪费指数报告》根据现有数据，计算了零售场所、餐厅和家庭的食品浪费情况，其中食品包含可供食用的部分，以及不可食用的骨头和外壳等，共覆盖全球54个国家和地区的152个数据收集点。

联合国新闻中心报道，分析显示，无论贫富，几乎每一个受到评估的国家和地区都存在食品浪费现象，且无论收入水平高低，浪费程度都相当严重。

报告发现，家庭浪费的粮食占可供消费者食用的食品总量的11%，食品服务和零售行业的浪费率分别在5%和2%。按照人均水平计算，消费者每年浪费121公斤的食品，家庭浪费的食物量为74公斤。

这份在4日发布的报告指出，浪费粮食会对环境、社会和经济产生显著影响。研究显示，如果将食品供应链各环节所产生的浪费都考虑在内，那么与食品浪费相关的温室气体排放量将占到全球排放总量的8-10%。

环境署说，2019年，全球有6.9亿人食不果腹，冠状病毒疫情料令此数字大幅上升。此外，世界上还有大约30亿人无力负担健康的饮食，在这一背景下，消费者需要在减少家庭食物浪费方面获得更多的建议和指导。

而在国家层面，环境署建议各国将减少食品浪费纳入《巴黎协定》国家自主贡献目标，巩固食品安全、削减家庭为购买食物而产生的开支，防止食品浪费也应成为疫情后复苏战略的重要组成部分。