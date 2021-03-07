缅官方：19岁少女头部发现铅片 与警方弹头不一致

（早报讯）早前有报道指在缅甸反政变示威中丧命的19岁少女玛良乌的坟墓疑遭人挖掘，缅甸官方证实此事，并表示检查后发现玛良乌后脑有穿刺伤，脑中的铅片与警方弹头不一致。

根据路透社报道，国营的缅甸广播电视台（MRTV）星期六（3月6日）报道，缅甸警方、一名法官及多位医生将玛良乌的遗体挖出，并进行调查。

调查发现，玛良乌的头部后方有穿刺伤，脑中有一个1.2公分乘以0.7公分大小的铅片，与警方所用的子弹弹头不一致。

MRTV的报道也指，玛良乌出事时，警方是与示威者面对面，但她的伤口在头部后方，导致她身亡的物体可能是由发射.38口径子弹的手枪射出。

报道称：“因此，可以假设是那些不希望稳定的人下手暗杀。”

缅甸网友对此结论群情激愤，指控当局挖坟是对玛良乌及她家人更深的侮辱，意图抹灭真相。

MRTV报道称当局曾就挖坟一事征求玛良乌的家人同意，但并未说明家人是否同意要求。

路透社仍未得到缅甸军方发言人和警方的回应。

路透社拍到的照片显示，玛良乌遭击毙前，曾转过身去以后脑面对警方。

玛良乌被缅甸媒体誉为“示威天使”，她在3日参加反政变示威中弹丧命时身穿写有“一切都会好起来”（Everything will be OK）的英文T恤，这句话也成了激励缅甸人继续为未来抗争的口号。