南非发生大规模鳄鱼逃跑事件

（早报讯）南非开普敦一家鳄鱼养殖场发生大规模鳄鱼集体逃跑事件，南非政府表示，大多数逃逸鳄鱼已被重获，但仍有至少六条鳄鱼“在逃”，有关各方也在加紧搜捕之中。

中新社报道，位于南非开普敦的博尼维尔（Bonnievale）地区一鳄鱼养殖场本月3日发生大规模鳄鱼集体逃逸，超过30条尼罗鳄从养殖场逃脱进入附近河流。逃脱的尼罗鳄平均长度均在1.2米至1.5米之间，身形较大，且攻击性极强，这一事件随即引发关注。

负责搜捕任务的“开普自然”组织负责人奥马尔证实，经过近四天紧张搜捕，目前已有27条鳄鱼被捕获。其中7条攻击性较高的鳄鱼被执行“安乐死”。但令人担忧的是，目前有关方面仍然没有查明究竟有多少只鳄鱼从养殖场逃逸，且还有至少六条鳄鱼是在被人发现后逃走的。

此外，此前设置的诱捕笼也已被撤离，这是因为“附近河流拥有丰富食物”，且鳄鱼夜间行动的习性，导致搜捕难度加大。奥马尔表示，为保证附近民众免受鳄鱼袭击，目前搜捕队已经改变策略，南非政府也已派出四艘船舶和两名潜水员，在附近水域加强巡逻。

奥马尔还证实，开普敦地区有关部门正在对涉事养殖场展开调查，以确定其是否存在违法行为以导致鳄鱼大规模逃脱。她同时警告称，公众切不可随意接近或捕捉这些在逃的鳄鱼，一旦发现鳄鱼踪迹须第一时间向有关部门报告。