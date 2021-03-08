拜登签署行政命令扩大美国投票权限

（早报讯）尽管全国各地的州议会正对选民的投票权提出新限制，美国总统拜登星期天（7日）签署了一项行政命令，扩大对美国选民登记和选举信息的访问。

法新社报道，拜登在1965年“血腥星期天”56周年纪念日签署了这项行政命令。他说：“今天，在血腥星期天周年纪念日，我签署了一项行政命令，使符合条件的选民更容易登记投票，并改善投票的机会。”

在当年的“血腥星期天”事件中，和平的黑人游行者遭到警察的袭击。这种残酷的镇压引起了全国对投票权问题的关注。

在拜登签署该行政令之际，数个共和党控制的州立法机构推动限制投票机会，以回应前总统特朗普的选举损失和他对选举欺诈的一再声称。美国众议院四天前通过一项旨在降低全国投票障碍的全面法案。

据美国之音报道，这项议案以接近党派划分的220票对210票通过了众议院，但共和党人普遍反对该议案。在参议院各有50名民主党人和50名共和党人的情况下，支持该法案的民主党人可能需要至少10名共和党人的投票才能结束任何反对该法案的“冗长辩论”阻挠。

拜登的命令明确表示，投票权是政府的优先事项，并命令所有联邦机构审查改进投票做法的方法，特别关注残疾选民，被监禁者和其他服务不足的群体。但其几乎没有具体和直接的变化，并且可能对共和党限制投票做法的努力产生有限的影响。

一名政府官员在周六的简报会说：“总统没有行政权力阻止一个州采取这种行动。”