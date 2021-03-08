哈里王子：父亲查尔斯停止接听电话

（早报讯）英国哈里王子说，父亲查尔斯王子已停止接听他的电话。他否认在祖母英女王伊丽莎白二世“毫无防备的情况下”决定退出王室，并表示自己非常尊敬女王。

路透社报道，哈里夫妇近日接受美国名嘴奥普拉温弗里（Oprah Winfrey）专访，该节目星期天（3月7日）通过哥伦比亚电视台（CBS）播出。

哈里说：“我与祖母进行了三次通话，并与父亲进行了两次通话，他后来不接听我的电话。然后他说，你能把所有这些都写成文字吗？”

当被问及查尔斯王子为何停止接听他的电话时，哈里说：“那时我把事情掌握在自己的手中，我需要为我的家人这样做。这对任何人来说不会感到惊讶。事情到这个地步真的令人难过，但我必须为自己、妻子和阿奇的心理健康做一些事情。”

哈里表示对父亲感到失望；他说，已故母亲戴安娜王妃会对英国王室对待妻子梅根的方式感到愤怒和不满。

他说，如果不是因为梅根，他不会退出王室，因为“我受困了，但不知道自己受困”。”我感到非常失望，因为他（查理斯王子）经历过类似的事情。他知道疼痛的感觉。”“我会永远爱他，但发生了很多伤害。”

他说：“我的家人从经济上切断来往。”“但我有母亲留给我的东西，没有它，我们就无法做到这个（接受访问）。”