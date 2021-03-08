韩美防卫费分担谈判达成原则性协议

（早报讯）韩国外交部周日（7日）发布新闻稿表示，韩美为签署第11份驻韩美军防卫费分担特别协定（SMA）的第九轮谈判达成原则性协议，韩美双方将在结束本国报告程序后公布相关内容，并草签协定。

据韩联社报道，韩国外交部表示，政府将尽早正式签订防卫费协议，填补一年以上的协定空白，并进一步巩固韩美同盟关系，加强韩美联合防卫态势，维护韩半岛与东北亚和平繁荣。美国国务院也当天发布声明表示，协议案包括有关韩方“有诚意的提额”的内容。但双方尚未公布防卫费上涨幅度等谈判的具体内容。

有观点认为，考虑到韩美正在协调沟通美国国务卿安东尼·布林肯和防长劳埃德·奥斯汀下周的访韩行程，届时韩美或正式公布防卫费分担谈判的详情。

韩国外交部韩美防卫费分担谈判大使郑恩甫日前启程前往美国华盛顿，从5日起同美国国务院防卫费分担谈判代表唐娜·威尔顿（Donna Welton）进行了第九轮谈判。韩美曾于去年3月在洛杉矶进行防卫费谈判，就2020年同比上调13%的防卫费分担金达成一致。但时任总统特朗普继续主张韩方需要上调防卫费4倍，成为谈判达成协议的绊脚石。

美国有线电视新闻网（CNN）曾援引多个消息源报道称，韩美很可能对将防卫费上调13%的方案达成多年期协议，协议案或包括韩方义务扩大国防预算并采购特定军火的内容。据美国《华尔街日报》当天援引美国外交高官的报道，新协议案的有效期截至2026年。