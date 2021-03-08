凯利：辉瑞今年供3200万剂疫苗为50%人口接种

（早报讯）马来西亚科学、工艺及革新部长凯利指出，辉瑞今年为马国提供的3200万剂的辉瑞─BioNTech冠病疫苗，可为50%的人口接种，而政府正考虑添购更多。

星洲网报道，凯利透露，马国原本向辉瑞订购覆盖20%人口的冠病疫苗，不过在跟辉瑞谈判之后，已将疫苗数量从原有的20%提升至39%，再到现有的覆盖50%人口。

“现在，辉瑞向我们建议，再提供覆盖20%我国人口的疫苗。目前，此事还在谈判中，我们还在考虑此事。”

他说，卫生部长阿汉峇峇将于本周与辉瑞签署协议，在这项协议下，辉瑞将为马国提供3200万剂的辉瑞疫苗，这批疫苗将于今年内运抵马国。

他也说，政府极有可能继续跟中国天津康希诺生物（CanSino）进行谈判，以向该公司购入一剂式冠病疫苗。

“这是比庄生公司更好的选择，因为庄生公司的疫苗，最快也要等到今年第4季。因此，我们会加速跟康希诺的谈判。”

凯利说，由卫生部临床试验研究所（ICR）主任卡莱阿拉苏医生领导的冠病疫苗供应特别委员会专家工作小组正在考虑是否将美国诺瓦瓦克斯（Novavax）的疫苗列入考量。

他说，这是因为诺瓦瓦克斯的冠病疫苗在英国进行的一项冠病临床试验中，所取得的功效达89.3%。