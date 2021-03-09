联合国：缅甸安全部队围堵200名示威者

（早报讯）联合国周一（8日）说，缅甸安全部队已经在仰光围堵了大约200名示威者。对此，联合国对示威者的安全表达担忧，并要求允许示威者离开。

据法新社报道，联合国人权办公室发推文说：“我们对约200名和平示威者的命运深表关切-包括妇女-他们在仰光被安全部队围堵。”联合国警告，被围堵的示威者“可能面临被捕或虐待的风险”。

联合国在推文也说：“我们敦促警方立即允许他们安全离开，不要进行报复。”

三名反政变示威者周一被枪杀；缅甸全国各地示威者在周末的夜间袭击和逮捕之后试图通过罢工行动瘫痪经济。警方和军方对示威者的镇压已导致超过50人死亡，近1800人被捕。

在周一进行了一整天的抗议活动之后，联合国人权办公室发言人特罗瑟尔（Liz Throssell）表示，估计有200名示威者“被阻止离开仰光以南三桥区（Sanchaung）地区的一个四街区域”。

她说：“该地区被一支庞大的军队包围，有人担心，当宵禁时间到来时，安全部队将开始逮捕每个人。”

联合国人权办公室说，也有人担心军方将逐户逮捕不是住户的人。特罗瑟尔说，有报道称，示威者从外面下降到该地区，向军方施压，让每个人都离开。她说，到了晚上10时，“警方开始开火和进行逮捕”，并表示“目前不清楚他们是在逮捕被困的示威者还是刚抵达的示威者”。