美韩达成六年期防卫费协定

（早报讯）美国国务院发言人普赖斯周一（8日）在记者会上表示，美国和韩国就六年期防卫费分担特别协定达成协议，这有利于加强盟国之间的协防态势。

据韩联社报道，普赖斯说，美国和韩国正在一起为协定的签署和生效走收尾程序。问及是否认为美国现政府的要求较前一届政府有所放低，他说，考虑到韩美同盟关系，美国不会提出过高要求，美方认为提出过高要求不会有助于加强同盟关系，双方很快就能发现此项协议对双方都有利。但他没有提到协定期限、分担金涨幅等细节。

韩国外交部7日发布新闻稿表示，韩美为签署第11份驻韩美军防卫费分担特别协定的第九轮谈判达成原则性协议。美国国务院同一天也发表声明表示，双方达成原则性协议，其中包括“有诚意的提额”，但双方都没有公开具体内容。

有观点指出，新协定有效期可能为2020年至2025年。《华尔街日报》7日援引一名外交官的话报道，新协定有效期截至2025年。

因韩美两国在上调防卫费的问题上立场悬殊，双方迟迟未能对2020年的防卫费达成协议。韩美去年3月曾就上调约13%的韩方分担防卫费达成临时协议，但因时任总统特朗普的否决而告吹。韩国外交部长官郑义溶上月出席国会外交统一委员会全体会议时表示，2020年的韩方防卫费事实上与前年持平。