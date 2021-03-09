马国宣布放宽行管令 让复原式行管令区跨州旅游

（早报讯）马来西亚主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里宣布，由于冠病疫情缓和，政府同意从10日起放宽行动管制令（MCO），允许复原式行动管制令之间的跨州旅游活动。

他说，自从政府落实第二轮行动管制令（MCO 2.0）以来，每日确诊病例有所下降，过去3天也减少，在2000起以下。“今天确诊病例更是少过1500起。”

为此，从周三（3月10日）起，复原式行管令（RMCO）的州属，可以通过参与旅行社的旅游团跨州到同样是复原式行管令的州属旅游。

星洲网报道，依斯迈在直播新闻发布会上说，这项跨州旅行是有条件的，其中包括必须向旅游部登记的旅行社报名、禁止私人旅行，同样旅行社须向警方申请，并只限直达复原式地区的旅游景点。

他以登嘉楼及彭亨同属复原式行管令区为例，指这两个地方可以互通旅游。

“但是，如果要经过有条件行管令区，那么这辆载着游客的旅游车必须直接驶过，不能停留，例如从布城出发去马六甲，经过森美兰时不可以停车。”

他说，政府在听取旅游部有关“旅游泡泡”建议后，决定让复原式行管令的州属可以互通旅游。

他也说，政府同意将浮罗交怡转为复原式行管令区，周三起生效。“这是因为浮罗交怡已经转为绿区，也很久没有新增病例，最后2起确诊病例是在2月20日。因此，浮罗交怡也可以接受游客，不过吉打依然是有条件行管令区。”