马国新增1280病例 今年来最低单日纪录

（早报讯）马来西亚今日（3月9日）新增1280起冠病确诊病例，这是迈入2021年以来最低的单日病例纪录！

星洲网报道，今年年初开始，马国每日的新增病例日增，甚至一度在1月30日飙升至单日5728起，距离上一次出现单日1200起左右的病例，是去年12月27日的1196起，距今已超过两个月。

马国的病例在3月4日回升至2000起的水平后，在3月6日开始降至1500起的水平，今日持续下降至1280起，过去五日的每日病例分别是1529起（8日）、1683起（7日）、1680起（6日）、2154起（5日）与2063起（4日）。

目前每日病例已经连续第四天维持在1字头。

卫生总监诺希山今日发文告说，截至中午12时，有2345名患者康复出院，人数几乎是今日新增病例的两倍。累计痊愈人数达29万6379人（占93.7%）。

他指出，今日有9起死亡病例，分别是8名马国公民与1名外籍人士，累计死亡病例达1186起（占0.37%），目前有155人在加护病房（ICU），76人需要呼吸辅助器。

今日有1278起本土感染病例，另外2起为境外输入病例。累计病例达31万6269起。

他说，今日新增9个感染群，分别涉及柔佛（3个，2个职场1个社区）、吉隆坡（2个）、雪兰莪、槟城、彭亨、吉打各1个。

雪兰莪依然是新增病例最多的州属，共464起，相较昨日（726起）有所减少。