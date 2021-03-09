秘鲁媒体：秘鲁冠病疫苗有效率仅11.5%

（早报讯）秘鲁媒体日前报道，中国国药集团研制的两款冠病疫苗，在秘鲁进行的三期临床试验有效率仅33%及11.5%，低于世卫订定的50%门槛；国药集团则指这一数据“不科学”，扬言向媒体究责。

秘鲁微生物学家、前秘鲁国家卫生院主任布斯塔曼德在当地电视节目上表示，国药集团中国生物武汉生物制品研究所研制的冠病疫苗，在秘鲁的三期临床试验结果，有效率仅33%。布斯塔曼德指出，国药集团另一款由其北京生物制品研究所研发的冠病疫苗，同样在秘鲁进行三期临床试验的结果，有效率更只有11.5%。

上述两项数字，不但远低于中国国药集团自行声称的有效率近80%，同时也低于世界卫生组织（WHO）和各国卫生机构普遍设定的有效率50%合格门槛。

根据报道，秘鲁卫生部6日发表声明，公开为国药集团辩护，引用的则是先前国药集团疫苗在阿拉伯联合大公国临床试验，得出有效率79.34%的数字。然而，秘鲁官方到目前为止，一直没有公布国药集团这两款疫苗在秘鲁临床试验的任何资料。

同一天，中国国药集团也发表声明，指秘鲁媒体将“未经验证，不科学、不严谨、不完整的数据进行披露，对公众造成误导，是极不负责任的行为”，报道的数据“没有真实反映疫苗的保护效果，不具有参考价值”。国药对“不实报道”保留追究责任的权利。