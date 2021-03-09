世卫：早就宣布冠病疫情为紧急情况 但部分国家置若罔闻

（早报讯）距世界卫生组织（WHO）宣布冠病疫情全球“大流行”将届一年，部分欧美人士仍在怪中国隐瞒疫情，但世卫8日直言，根本是有些国家对世卫所发紧急警示置若罔闻。

法新社报道，世卫2020年1月30日宣布冠病疫情构成“国际关注公共卫生紧急事件”（PHEIC）；PHEIC是国际卫生条例中最高级别的警戒。然而，直到世卫3月11日使用“大流行”一词，许多国家才开始有所行动。

世卫总干事谭德塞说，世卫宣布PHEIC后，一些国家仍没意识到冠病带来的风险，当时中国以外地区的确诊例不到100起，也无人病故。

谭德塞8日在记者会说：“我们仍须了解的是为何有些国家对这些警告采取了行动，而另一些国家却反应迟钝。”

他坚称世卫当时不断提醒“全球有一丝机会做好准备，防范潜在的大流行病”，但随越来越多国家沦陷与确诊例不断飙升后，世卫只能在3月11日宣布冠病疫情已发展成全球“大流行”。他强调：“必须搞清楚，我们并不是到这时才发出最高级别警戒。”

至于为何有些国家没在冠病疫情被归为大流行前采取行动，世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩直言，太多国家认为疫情与己无关。

莱恩表示，公众可能未必对宣布PHEIC有感这他可以理解，但他要强调，世卫194个成员国可是很早以前就已同意将其当作“触发集体行动以应对并遏止危机”的机制。

莱恩说：“很多国家确实有听进去并有所行动，然而我怕是太多国家觉得自己住在山顶可以看戏，根本没意识到水也会淹上来吞掉他们。”