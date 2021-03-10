中美代表就举行高级别会议进行谈判

（早报讯）美国总统拜登政府的一位高级官员表示，美国正在与中国就两国之间可能举行的“近期”高级别会议进行谈判。

香港《南华早报》周二（9日）援引消息人士的话说，两国正在就美国国务卿布林肯与中共政治局委员、中央外事办公室主任杨洁篪在阿拉斯加举行的会议进行讨论。这将是自拜登今年1月就职以来的首次此类接触。

报道称，中国代表团可能包括两位重量级人物，由中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪率领。中国国务委员兼外交部长王毅也可能加入此次会谈。

报道中还提到，如果最终敲定，会晤很有可能在美国阿拉斯加州最大的城市安克雷奇举行，因为安克雷奇对双方来说将是一个地理上的“中途点”。

另据路透社报道，拜登政府官员说，双方讨论的会议虽不是总统级别，但是“非常高层的”。这位官员说：“我们正在就与中国高层的对话进行讨论。我只能说的不多。但我会在短期内作出公布。”

白宫新闻秘书普萨基早些时候在例行新闻发布会上回答有关中美可能在阿拉斯加进行会晤的消息时说，拜登政府正与中国“直接接触”，但“目前没有任何细节或已确定的事项。”

普萨基说：“我们不会回避我们的担忧，但我们也在寻找合作的机会。”

国务院也没有提供任何细节。