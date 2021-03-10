福奇反驳分析师对美国疫情将很快结束的预测

（早报讯）华尔街一些分析师近日纷纷发表乐观预测，认为美国冠病病毒疫情以及由此引发的经济衰退将会很快结束。美国首席传染病专家福奇警告称，即使美国迅速接种了三种疫苗，美国的冠病病例仍可能会再次回升到令人无法接受的高水平。

新浪新闻网报道，摩根士丹利首席投资官威尔森上周日表示，迅速改善的形势和去年第四季度企业盈利“惊人”的利润增长，预示着“经济衰退实际上已经结束了。”

他在一份报告中写道：“以目前的疫苗接种速度和即将到来的春季天气，一些卫生专家正在谈论4月份实现群体免疫的可能性。很难不去想象今年晚些时候如火如荼的经济。”

摩根大通上月末也发表了类似的预测，告诉客户其认为冠病疫情不会影响其乐观前景。摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇领导的研究团队表示，病例数量的普遍下降，仍盖过了新的变异病毒的蔓延。他们补充说，疫苗接种的速度意味着大流行将在未来40至70天内“有效结束”。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇周二发表了截然不同的看法。他说，自1月初以来的病例减少速度现在看来“有点放缓”，“这意味着我们可能会再次停滞在一个无法接受的高水平。”

一些卫生专家担心，随着新的高传染性病毒变种继续传播，以及一些州取消了疫情限制措施，美国可能会出现“第四波”疫情。包括福奇在内的美国高级官员说，过早取消限制措施可能会扭转感染人数下降的趋势，并推迟美国从大流行中复苏的时间。

福奇周二敦促美国人继续戴口罩，保持社交距离，并接种疫苗。他说，如果病毒不能感染宿主和复制，它就不会变异。他说，美国目前正在评估“本土”变异病毒的影响，包括据信源自纽约的变异病毒。

据报道，这种研究人员称之为B.1.526的菌株正在纽约市迅速传播，它携带的突变可能会削弱疫苗的效力。