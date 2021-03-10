韩国多地出现多个集体感染群 六人接种疫苗后仍确诊

（早报讯）韩国多地出现集体感染，釜山共同渔业市场已累计确诊11人，360多人与确诊患者有过接触。韩国已启动冠病疫苗接种计划，但有六人在注射第一剂冠病疫苗后仍被确诊的病例。

韩国中央防疫对策本部星期三（10日）通报，截至当天0时，韩国较前一天0时，新增冠病确诊病例470起，累计确诊超9.3万起；新增三起死亡病例，累计死亡1648起。

据报道，韩国最大规模的水产品流通市场釜山共同渔业市场感染群已增至11人。调查还显示，360多人与确诊患者有过接触。

釜山共同渔业市场占国内水产品流通市场30%以上。该市场的四分之一作业人员已暂停工作。8日晚，该市场采取了暂停作业等措施，9日的拍卖被取消，相关从业人员也被隔离。

此外，釜山影岛区和西区一带港湾和停靠的船舶，也出现集体感染。在釜山西区甘川港，对俄罗斯籍船舶进行货物装卸的航运工会会员及其接触者等14人被确诊，一青花鱼捕捞船上的船员及其家人等共10人也被确诊。

目前，韩国已启动冠病疫苗接种计划。不过，韩国疾病管理厅星期二（9日）表示，截至8日，接种第一剂冠病疫苗后仍确诊冠病的病例达到六人。

此前，韩国国立中央医疗院两名护士和一名医护人员在接种疫苗后确诊。该事实公布后，又有三人也在接种疫苗后依然确诊了冠病，不过新增加的三人身份尚未公布。

对于这些人感染的原因，韩疾病管理厅解释说，“有可能是在接种疫苗前已经感染，或接种疫苗后形成免疫前感染。”