世贸总干事：疫苗制造商应扩大在发展中国家生产规模

（早报讯）世界贸易组织总干事奥孔乔-伊韦阿拉呼吁冠病疫苗制造商扩大在发展中国家的生产规模，以应对当前全球疫苗供应短缺问题。

世贸组织在星期二（9日）发布的新闻公报中说，奥孔乔-伊韦阿拉在日内瓦出席“全球冠病疫苗供应链和疫苗生产”线上会议时说，目前全球冠病疫苗供应短缺，仍有约130个国家和地区在等待疫苗到来，这不仅“不合情理”，而且会延长疫情，损害经济。

“合作应对这个全球问题，符合我们所有人的利益。”

“我们必须扩大冠病疫苗生产规模，尤其是在发展中国家和新兴市场国家。”奥孔乔-伊韦阿拉说。她表示，希望疫苗制造商与世卫组织、民间社会团体、企业协会等携手努力，找到扩大疫苗生产的办法。

奥孔乔-伊韦阿拉说，得益于世卫组织等主导的“冠病肺炎疫苗实施计划”，部分发展中国家已收到第一批疫苗，但目前疫苗产量和交付量仍然较低。

她认为，扩大疫苗生产存在3个制约因素：原材料短缺、有相关经验的人员不足、与部分国家出口限制和禁令等相关的供应链问题。

世贸组织的统计显示，截至2月底，有59个世贸组织成员仍在实施与疫情相关的出口限制措施。奥孔乔-伊韦阿拉说，世贸组织将加强对成员贸易政策的跟踪，鼓励成员减少或取消出口限制，尽最大可能解决当前疫苗供应链存在的问题。