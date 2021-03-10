美国国防部将批准延长国会大厦国民警卫队部署两个月

（早报讯）出于对国会大厦在短期内仍可能遭遇安全问题的担忧，美国国防部将批准国民警卫队在国会大厦的部署任务延长两个月时间。

中通社报道，根据联邦调查局（FBI）与其他执法部门此前发布的联合预警，一些支持前总统特朗普的极右翼组织和民兵团体仍在密谋针对国会大厦的袭击事件。

国会大厦警察局在本月4日正式要求国防部延长国民警卫队的安保支援60天时间，国防部随后对这一要求进行了内部审议。

国防部首席发言人柯比在星期二（9日）的新闻发布会上表示，尽管该部门仍在确定最终的细节，但国防部长奥斯汀将有望最终批准国会大厦警方的这一请求，以便国民警卫队继续在首都为国会大厦提供安保支持。

根据原定计划，目前驻守在华盛顿的逾2000名国民警卫队士兵将在3月12日完全撤出，政府官员们近期一直在讨论是否需要以及如何继续部署。

报道称，这一消息说明官员们对于国会的安全仍存在担忧。自1月初的国会骚乱以来，执法部门一直处于高度戒备状态，应对来自民兵组织威胁国会安全的情报。

上周，由于不少州长不愿意让自己州的士兵继续留在华盛顿，延长国民警卫队部署的要求一度受阻。国防部官员表示，现在有足够的州愿意派出国民警卫队士兵继续执行这一任务。